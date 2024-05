Lyca Mobile proroga le sue offerte: cosa sapere per approfittarne

Lyca Mobile fa un eccezionale regalo a tutti i suoi clienti. Il gestore, che si basa sulla rete Vodafone, ha prorogato tutte le sue principali offerte fino al termine di questo mese. Gli utenti hanno espresso tutto il loro entusiasmo per questa meravigliosa iniziativa. In tal modo, anche chi fino ad ora era titubante su quale tariffa scegliere, avrà modo di approfittare di proposte vantaggiose e di servizi di qualità superiore.

Le offerte di Lyca Mobile erano infatti valide solo fino al 30 Aprile. Ora la scadenza è stata estesa al 31 Maggio 2024. Sono diverse le opzioni su cui possono puntare gli utenti e differiscono in due gamme precise. Badate bene che vi faremo solo qualche esempio, proponendovi quelle che per noi sono le più allettanti, ma sul sito del gestore ci sono tantissime altre tariffe.

Alcune delle tariffe migliori di Lyca Mobile

Le offerte della sezione Italy sono molto interessanti per chi è un nuovo cliente, sia che voglia un nuovo numero, sia che voglia effettuare la portabilità dal vecchio gestore. Tra tutte le proposte Lyca Mobile, una delle tariffe su cui puntare sulla Italy Mini che include chiamate senza limiti verso qualsiasi numero, 3 GB di traffico dati al costo di 4,99 euro al mese. C’è poi la Italy Pink, simile all’offerta precedente, ma con anche 100 SMS da inviare verso tutti numeri, messaggi illimitati per gli altri utenti aventi Lyca Mobile e 200 GB di dati internet. Costo? Solo 6,99 euro al mese.

Altra offerta Lyca Mobile è la Italy Silver, con chiamate senza fine, messaggi infiniti verso tutti e 250 GB a disposizione per un costo totale di 7,99 euro mensili. Per coloro che desiderano mantenere il proprio numero dal vecchio gestore, esiste invece la “linea” PORT IN. Tra le opzione troviamo la PORT IN 599 avente minuti illimitati, 200 SMS e 180 GB di traffico a 5,99 euro. Oppure si potrebbe scegliere la PORT IN 799, la cui differenza sono gli SMS illimitati, i giga a disposizione, che stavolta sono 250 GB ed il costo di 7,99 euro.

Andiamo avanti con la PORT IN 999 con invece 270 GB di dati per una spesa mensile di 9,99 euro e la PORT IN Globe, che offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB sempre al costo di 9,99 euro. Perché un costo identico ma meno giga? Perché quest’ultima tariffa Lyca Mobile contiene anche 1000 minuti verso la Cina e 500 minuti verso numeri fissi e mobili di Paesi specifici. Attenzione però: la gamma PORT IN è disponibile solo presso i negozi fisici Lyca Mobile.