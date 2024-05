TIM, offerte maggio 2024: si parte da 6,99 euro al mese

Per mettere di nuovo in circolazione il suo nome con con prepotenza, TIM ha voluto promuovere tre offerte che qualcuno già conosceva. Queste fanno parte della gamma Power ed includono al loro interno minuti, messaggi e giga in gran quantità.

La differenza tra ogni offerta sta nella quantità di giga disponibili ma soprattutto nel prezzo di vendita, anche se inizialmente c’è un regalo per tutti. TIM infatti regala sia il costo di attivazione che il primo mese, per cui si comincerà a pagare a partire dalla seconda mensilità in avanti.

TIM, queste offerte della gamma Power sono ottime: ecco cosa contengono

Partendo dalla prima soluzione, il nome da segnare in grassetto è sicuramente quello della Power Special. Questa offerta mobile della gamma di TIM costa ogni mese solo 9,99 €. Internamente garantisce la presenza di minuti senza limiti verso ogni gestore, 200 SMS verso tutti e 300 giga in connessione 5G. Non mancano ovviamente i giga per navigare all’estero, in questo caso 11.

La seconda offerta del gruppo invece si chiama Power Iron ed è la più economica. Con un prezzo di soli 6,99 € infatti la soluzione mobile garantisce mensilmente minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e 150 GB in 4G.

La terza è l’ultima offerta disponibile del pacchetto Power si chiama Supreme Easy. Questa costa 7,99 € al mese e al suo interno, oltre ai minuti e agli SMS già visti, comprende un quantitativo di 200 giga in 4G.

Le offerte sono attualmente disponibili per diversi utenti ma non per tutti. Stando a quanto riportato infatti, TIM garantisce la possibilità di sottoscrivere le sue Power solo a coloro che vengono da un gestore virtuale o dal provider rivale Iliad. In merito alla durata, si parla di un prezzo bloccato per almeno due anni per tutti gli utenti che riescono a sottoscrivere il tutto. Adesso avete libero scelta.