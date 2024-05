Gamesir continua ad affermarsi come leader nella creazione di accessori per il gaming, e nelle mie mani si trova il nuovo Gamesir X2s, un controller da gaming per smartphone che abbiamo testato attentamente per più di un mese.

Non è la prima volta che presentiamo un prodotto di questa azienda sul nostro canale, e ogni volta ne elogiamo la qualità e l’accessibilità del prezzo rispetto ai concorrenti. Nella nostra ultima recensione abbiamo esaminato il G8 Galileo, e se ve la siete persa, potete trovarla sul nostro canale.

Oggi, invece, ci concentriamo sull’evoluzione dell’X2, con l’introduzione dell’X2s. La grande novità è che questo controller è compatibile sia con iPhone che con cellulari Android, dotati di porta USB-C.

Design e materiali:

Il design e i colori del GameSir X2s si ispirano fortemente alla Nintendo 2DS, un omaggio che sicuramente sarà apprezzato dai nostalgici. La porta USB-C, come scritto poco fa, consente la connessione sia con iPhone che con dispositivi Android.

Come abbiamo già sperimentato con il Gamesir G8 Galileo, anche qui il connettore è mobile, offrendo una sicurezza aggiuntiva durante l’inserimento dello smartphone e riducendo il rischio di danneggiare il dispositivo. Questo è un vantaggio significativo rispetto ad altri concorrenti, anche di fascia più alta, in quanto consente di utilizzare praticamente qualsiasi smartphone, con un’ampiezza massima di 168 mm.

Gli stick e i tasti trigger posti nella parte superiore sono dotati di tecnologia Hall Effect, mentre le levette analogiche sono garantite per oltre 5 milioni di cicli.

Sul retro, la presenza di gomma offre un ottimo grip durante il gioco, garantendo un’esperienza confortevole. Inoltre, è interessante notare che il layout dei tasti corrisponde a quello del controller Xbox, offrendo una familiarità immediata per molti giocatori.

Il GameSir X2s non è dotato di batteria interna, ma viene alimentato direttamente dallo smartphone. Tuttavia, non c’è motivo di preoccuparsi, poiché il controller è dotato di una porta USB-C che consente di caricare direttamente lo smartphone durante le sessioni di gioco più intense, assicurando che il controller rimanga sempre pronto all’uso.

Differenze tra il X2 e il X2s:

Le differenze principali tra l’X2s e l’X2 base, sono:

Il primo consente il collegamento anche con iPhone, mentre l’X2 è compatibile solo con dispositivi Android;

L’ampiezza massima supportata dall’X2s è di 168 mm, mentre l’X2 può essere esteso fino a 173 mm;

In termini di prezzo, l’X2s è più conveniente, con un costo di circa 55,00 euro rispetto ai circa 79,00 euro dell’X2;

Infine, la disposizione dei tasti è diversa: sull’X2s abbiamo il layout Xbox, mentre sull’X2 troviamo i bottoni micro switch;

Software:

L’app GameSir, già conosciuta dal precedente G8 Galileo, si rivela nuovamente un software ben strutturato e funzionale. Attraverso questa applicazione, è possibile regolare ogni parametro del controller in modo dettagliato.

Basta cliccare sul dispositivo e si aprirà un menu completo, dove è possibile avviare il test del gamepad per verificare il corretto funzionamento di ogni tasto e levetta, inclusa la pressione esercitata su ciascun tasto.

È possibile selezionare il layout dei pulsanti preferito, tra Xbox e Switch, e regolare la sensibilità e l’area di movimento dei joystick. È anche possibile personalizzare la sensibilità dei trigger, scegliendo tra diverse opzioni di intensità.

Grazie a questa elevata personalizzazione, il GameSir X2s può essere adattato alle preferenze di gioco di ciascun utente e può essere utilizzato con una vasta gamma di titoli. L’app fornisce inoltre un elenco dei giochi compatibili con il controller e supporta i servizi di cloud gaming come PS Remote Play, Luna, NVIDIA GeForce Now, Steam Link, Rainway, Moonlight e Xbox Game Pass.

Conclusioni e prezzo:

Il GameSir X2s si rivela un’ottima scelta per gli appassionati di gaming mobile. È disponibile sul sito ufficiale al prezzo di circa 55,00 euro, ma è anche reperibile su Amazon.

Pur non essendo disponibili promozioni al momento, il prezzo rimane competitivo rispetto alle alternative sul mercato. Il prodotto offre materiali di alta qualità, un software di personalizzazione estremamente versatile e un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Le caratteristiche offerte sono paragonabili a prodotti concorrenti che spesso costano il doppio o anche di più.