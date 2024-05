CoopVoce, EVO 30: è tornata l'offerta da 5 EURO al mese

Chiunque abbia avuto a che fare prima d’ora con un gestore virtuale di qualsiasi genere, avrà ravvisato un gran risparmio. Oltre a questo aspetto, gli utenti si sono accorti che quella che è aumentata nel corso degli anni è senza dubbio la qualità di rete. Il merito è sicuramente da attribuire ai progressi fatti, che hanno portato i provider virtuali ad essere attualmente leader. CoopVoce è uno di questi e lo dimostrano i fatti, con gli utenti che sono felicissimi di quanto visto ultimamente.

CoopVoce, con la nuova EVO 30 tutti sono felici: costa solo 5,90 € al mese

Per riuscire a fregare un gestore come CoopVoce bisognerebbe fare meglio di quanto ha fatto negli ultimi tempi. Contando che le offerte più interessanti dell’azienda sono andate a ruba in poco tempo, fare meglio sarebbe difficile. Al momento sul sito ufficiale ce ne sono alcune disponibili, con una punta di diamante che è tornata disponibile da poco.

Il nome è quello della EVO 30, soluzione mobile che al suo interno include tutto quello che serve all’utente medio. Chi desidera minuti, messaggi e giga deve assolutamente rifarsi a questo provider, di nuovo sulla cresta dell’onda.

CoopVoce rende disponibili all’interno della EVO 30 davvero tutti i contenuti e per un totale di soli 5,90 € al mese per sempre. Chi desidera sceglierla, deve sapere che al suo interno ci sono minuti senza limiti verso ogni numerazione mobile o fissa in Italia e in Europa, 1000 SMS verso tutti i numeri ma soprattutto un quantitativo pari a 30 giga in 4G tutti i mesi.

Ovviamente non bisogna dimenticare che c’è un costo di attivazione da pagare solo la prima volta il quale in questo caso consiste in 10 €. La spedizione della scheda SIM è totalmente gratuita per gli utenti che possono però optare anche per la nuova eSIM. In questo modo la portabilità sarà certamente più rapida.