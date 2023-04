A quanto pare il produttore Motorola è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Edge. Dopo aver annunciato qualche tempo fa il Motorola Edge 40 Pro, l’azienda annuncerà a breve il nuovo Motorola Edge 40. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il nuovo smartphone è stato avvistato nei database del portale Geekbench.

Motorola Edge 40, il nuovo smartphone passa nei database di Geekbench

Fino ad ora erano già emerse in rete alcune indiscrezioni sul prossimo smartphone di casa Motorola. Come già accennato, però, nel corso delle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli tecnici del prossimo Motorola Edge 40 grazie ai risultati benchmark del noto portale Geekbench.

Qui, in particolare, lo smartphone ha totalizzato 1105 punti in single core e 3542 punti in multi core. Secondo i risultati benchmark, lo smartphone avrà sotto alla scocca un processore di casa MediaTek. Qui viene denominato MT6891Z_Z/CZA, ovvero un soc octa core con quattro core a 2 GHz e quattro a 2,6 GHz.

Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi dell’inedito processore MediaTek Dimensity 8020. Sull’unità testata sul portale di Geekbench, sono poi presenti 8 GB di RAM, ma siamo sicuri che al debutto ufficiale lo smartphone sarà distribuito in versioni con diversi tagli di memoria. Il sistema operativo installato a bordo sarà invece Android 13.

Questo è quanto ha rivelato il sito web Geekbench. Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni emerse in queste settimane, sappiamo che Motorola Edge 40 avrà sul fronte un display con tecnologia pOLED con risoluzione pari al FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.