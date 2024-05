Sono state diffuse online le prime immagini dal vivo relative al Motorola RAZR 50 Ultra. Dovrebbero mancare poche settimane al lancio ufficiale del nuovo pieghevole a conchiglia top di gamma che sembra essere nelle fasi finali di sviluppo. Proprio in questo periodo infatti sta affrontando le certificazioni presso diversi enti in tutto il mondo. Proprio da uno di questi processi sembrerebbero emerse suddette immagini che sono poi state condivise online per 91mobiles dal leaker Sudhanshu Ambhore.

La qualità delle immagini che ritraggono il nuovo Motorola RAZR 50 Ultra non è purtroppo molto elevata. D’altronde lo scopo delle foto non è promozionale, ma piuttosto funzionale. In ogni caso permettono di poter trarre alcune informazioni utili.

Le prime immagini mostrano il nuovo Motorola RAZR 50 Ultra

Il dettaglio più evidente emerso riguarda le differenze con l’attuale modello RAZR 40 Ultra che risultano essere particolarmente scarse. Nello specifico, la parte posteriore è virtualmente indistinguibile. Troviamo il logo Motorola in basso e le due fotocamere in orizzontale. La cerniera è ovviamente situata al centro e permette al dispositivo di piegarsi.

Lo schermo secondario non è facile da identificare, ma è ipotizzabile che ricoprirà la maggior parte della metà superiore del dispositivo. Stesso discorso vale sul davanti, con la totalità dello schermo e il singolo foro centrale per la fotocamera.

Dal punto di vista tecnico sono disponibili ancora pochi dettagli tecnici riguardo il Motorola RAZR 50 Ultra. Nonostante il lancio sia molto vicino, non è ancora certo nemmeno il codice modello del prossimo smartphone. Secondo alcuni, infatti, sarà XT2453–1, mentre per altri è XT–24510–3. I due codici presentati risultano essere molto diversi tra loro per poter identificare solo delle diverse varianti di colore o memoria.

Motorola RAZR 50 Ultra dovrebbe essere presentato in tre colori: verde, blu e arancione. Per la memoria è ipotizzabile che la memoria sarà da 12 GB di RAM + 512 GB di archiviazione.