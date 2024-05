Smart TV, un prodotto essenziale per le nostre case, soprattutto in seguito alla dilagante diffusione di servizi di streaming audiovisivi, come Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ (solo per citarne alcuni), divenuto decisamente importante, tanto da portare il consumatore a doverlo effettivamente acquistare per riuscire ad entrare nel mondo. Tra i tanti prodotti disponibili direttamente nel catalogo di Amazon, oggi è in promozione una soluzione di casa TCL davvero molto allettante.

Stiamo parlando del modello TCL 50QM8B, una smart TV mini LED da 50 pollici di diagonale, trattasi di un televisore con pannello QLED di alta qualità, capace di raggiungere un refresh rate di ben 144Hz, ma sopratutto una risoluzione 4K con supporto all’HDR, ed una luminosità massima di 1300 nit. Ciò che rende il prodotto ancora più speciale è sicuramente la presenza di Google TV, il sistema operativo dell’azienda di Mountain View rappresenta il fiore all’occhiello per coloro che vogliono avere tra le mani un OS versatile e completo (con ovviamente Google Chromecast integrato).

Smart TV TCL in promozione di 250 euro: ecco lo sconto Amazon

Il prezzo di acquisto di un prodotto di questo tipo è tutt’altro che elevato, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, infatti basteranno 599,80 euro per il suo acquisto, contro gli 849 euro previsti originariamente di listino (stanno a significare una riduzione effettiva del 29% sul valore originario). L’occasione è molto ghiotta, la consegna è rapida diretta al vostro domicilio, ed inoltre è prevista la solita garanzia di 2 anni dalla data di reperimento dell’ordine. Premete qui per acquistare su Amazon.

Se interessati al modello elencato nel nostro articolo, ricordiamo avere dimensioni di 111,2 x 71,2 x 30,1 centimetri, con un peso di 10,5 kg. E’ stato lanciato nel corso del 2023, quindi uno dei più recenti in commercio.