I notebook di casa Lenovo sono tra i modelli più richiesti e desiderati da parte del pubblico, trattasi di prodotti di qualità superiore al normale, capaci comunque di mettere a disposizione del consumatore specifiche tecniche di alto livello, anche a prezzi fortemente più bassi del normale. Uno dei modelli attualmente in promozione è sicuramente Lenovo IdeaPad Slim 3, dispositivo con display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, ed una buonissima connettività generale.

Sotto il cofano trova posto un processore AMD Ryzen 5 7520U, octa-core con frequenza di clock elevata, ed una scheda grafica integrata. Il fatto che non sia dedicata è leggermente limitante in termini di prestazioni, poiché ricordiamo che sarà ridotte rispetto ad un corrispettivo prodotto con una GPU dedicata. A prescindere da ciò, la configurazione di base prevede anche 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, su SSD, così da poter accedere velocemente a tutti i dati salvati sulla stessa.

Notebook Lenovo: lo sconto è incredibile su Amazon

Mettete subito le mani sul nuovo notebook di casa Lenovo, un prodotto che viene originariamente lanciato sul mercato ad un valore di listino di 649 euro, ma che allo stesso tempo viene fortemente ridotto con lo sconto del 23%, fino ad arrivare alla spesa da sostenere pari a soli 499 euro. Il prodotto è commercializzato direttamente da Amazon, con la certezza della consegna a domicilio entro pochissimi giorni, e della solita garanzia di 2 anni. Acquistatelo al seguente link.

Ottima la connettività fisica, come vi avevamo sapientemente anticipato nel primo paragrafo, dove possiamo trovare due porte USB 3.2 Gen1, una USB-C 3.2 Gen1, una HDMI 1.4, un lettore SD ed anche un jack da 3,5mm per il collegamento, a scelta, tra cuffie e microfono (a cui si aggiunge ovviamente il connettore per l’alimentatore da parete).