Unieuro non finisce mai di stupire gli utenti italiani, mettendo a disposizione una campagna promozionale veramente ricca di opportunità di acquisto, e di prezzi fortemente ribassati rispetto ai listini originari, come nel caso degli smartphone di ultima generazione.

Gli ordini, nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto, devono necessariamente essere completati sia in negozio che online, ciò porta l’utente a poter godere di una grande versatilità nell’acquisto, data comunque la possibilità di poter ricevere gratuitamente la merce direttamente al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (basterà spendere più di 49 euro).

Unieuro: offerte incredibili e prezzi mai visti nel volantino

Con il suo SottoCosto, che ricordiamo ha scorte limitate, Unieuro è in grado di spingere gli utenti all’acquisto dei migliori smartphone e prodotti di elettronica, offrendo loro un risparmio davvero più unico che raro. I due top di gamma che ci sentiamo di consigliarvi restano essere Samsung Galaxy S23, che viene commercializzato a 649 euro, ed anche Galaxy S24 Ultra, proposto alla modica cifra di 1199 euro. Un occhio di riguardo dobbiamo avere anche per i top di casa Apple, quali sono ad esempio iPhone 15 Pro Max, disponibile a 1299 euro, oppure anche iPhone 15, proposto in questo periodo a soli 779 euro.

Volendo invece scendere con la spesa da sostenere, andando ad esempio al di sotto dei 600 euro, la scelta potrebbe comprendere iPhone 13, in vendita a 599 euro, passando anche per Honor 90, disponibile alla modica cifra di 369 euro, oppure gli ancora più economici Honor 90 Lite, Honor x6a, Redmi 12, Redmi 13 Note Pro, Oppo A79, Galaxy A25, Galaxy A15 e tantissimi altri prodotti sempre commercializzati con garanzia di 24 mesi ed anche no brand.

