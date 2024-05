MediaWorld prova ad avvicinarsi il più possibile ad Amazon, mettendo sul mercato un volantino veramente completo e ricchissimo di opportunità di acquisto per tutti i consumatori, arriva infatti la perfetta soluzione su cui fare affidamento per riuscire ad acquistare i top di gamma, spendendo anche relativamente poco.

Come per ogni altro volantino che si rispetti, anche in questo caso l’utente può decidere di acquistare i prodotti sia in negozio che online, con quest’ultima opzione preferita, per tutti coloro che vogliono ricevere gratuitamente la merce direttamente al proprio domicilio, oppure ritirarla direttamente in negozio (in quanto in alcune occasioni i prezzi di vendita potrebbero differire tra online e punto vendita fisico).

MediaWorld: offerte da non credere attive solo oggi

Una nuovissima serie di sconti vi attende direttamente da MediaWorld, dove potete acquistare alcuni top di gamma a prezzi inediti ed esclusivi. Partendo proprio da quest’ultimi incrociamo il Samsung Galaxy S24, che viene a costare solamente 989 euro, oppure anche il fratello maggiore, il Samsung Galaxy S24+, disponibile all’acquisto a 1189 euro. Coloro che invece volessero puntare verso un foldable, la scelta potrebbe ricadere su Honor Magic V2, in vendita a 1499 euro.

Volendo spendere meno di 700 euro, la scelta si fa decisamente più ampia, con possibilità di acquisto su Samsung Galaxy S23 FE, che viene proposto a 649 euro, oppure anche Galaxy A15, Galaxy A35, Galaxy A55 e Galaxy A25, i cui prezzi comunque non vanno oltre i 449 euro. Non mancano offerte legate a brand differenti, tra i quali spiccano Honor Magic6 Lite, Redmi 13 Note, Redmi 13C, Honor 8XBoost, Xiaomi Redmi 2A e simili. Tutti gli sconti, come vi abbiamo anticipato, sono disponibili sia online che in negozio, anche tramite il seguente link speciale.