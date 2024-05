TIM: attenti alla truffa della falsa scadenza, perdereste i vostri soldi

Purtroppo le truffe continuano a proliferare e ad evolversi, divenendo sempre più complicate e difficili da individuare. I malviventi sfruttano sotterfugi intelligenti, come il fingersi operatori famosi per ingannare le proprie vittime. Una delle ultime truffe che sta girando segue infatti questo modus operandi. L’utente ignaro riceve una telefonata da quella che dovrebbe essere la TIM che lo avvisa di un’offerta in scadenza. Lo schema è ben preciso e fa leva sull’allarmismo e sulla fretta, spingendo le vittime a prendere decisioni affrettate ed errate.

Il funzionamento di questa truffa è dunque piuttosto semplice, ma al contempo parecchio efficace. Un consumatore riceve una telefonata da un numero SPAM o sospetto (già qui dovrebbe scattare il primo campanello dall’arme), che non corrisponde ad un contatto ufficiale della TIM. Il truffatore finge di essere un’operatore e sostiene che l’offerta dell’utente sia in scadenza, se non già scaduta. A questo punto, lo avverte che se non dovesse prendere provvedimenti, il mese successivo pagherà parecchio di più.

Utilizzando questa tattica basata sulla fretta e sul rischio, il malfattore cerca di spingere la vittima ad agire subito. Propone soluzioni come la disdetta dall’offerta TIM, il cambio operatore o anche la sottoscrizione di un nuovo contratto entro pochi giorni.

Esistono dei metodi per proteggersi dalla truffa della finta chiamata TIM?

Come anticipato, i truffatori utilizzano numeri che non corrispondono ai contatti ufficiali di TIM. Se già dovesse comparire la scritta SPAM sullo schermo dello smartphone, evitate di rispondere. Nel caso doveste rispondere, fate attenzione, non sentitevi sotto pressione se vi viene comunicato un pericolo imminente. Gli operatori reali non usano un tono così allarmante.

Avete risposto e non sapete che fare? Provate a fare delle domande, senza rispondere “Sì” ad alcuna domanda e senza rivelare i vostri dati personali. Chiedete ad esempio i dettagli dell’offerta, i vincoli contrattuali e tutte quelle specifiche che sono solite di una tariffa. I truffatori, solitamente, in questo caso saranno evasivi o addirittura vi attaccheranno la chiamata dritta in faccia. Saranno loro quelli nel panico. Se sospettate di essere vittime di questa truffa, o di altre, segnalate o bloccate il numero in questione. Ricordate che potete contattare sempre la TIM per verificare lo stato reale della vostra offerta e del contratto da voi attivato.