I prodotti Apple sono quasi gratis da Euronics, in questo modo tutti gli utenti si ritrovano a poter risparmiare sui vari acquisti effettuati, anche nel momento in cui volessero liberamente accedere ai modelli più costosi e richiesti dell’azienda di Cupertino.

Il volantino attuale risulta essere disponibile fino al 26 aprile 2023, salvo esaurimento anticipato delle scorte, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati dovunque si voglia, senza costi aggiuntivi o differenze nel prezzo di vendita.

Euronics e Apple, il binomio davvero perfetto

Passione Apple di Euronics rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono acquistare i prodotti dell’azienda di Cupertino, riuscendo nel contempo a risparmiare al massimo. In prima pagina ecco arrivare uno degli sconti più interessanti, è disponibile un iPhone 14, nella variante da 128GB e colorazione Gialla, a soli 899 euro, che potrà essere affiancato dalle Apple AirPods di terza generazione, acquistabili a 199 euro.

Tutti gli utenti che invece vogliono mettere le mani sui modelli più costosi, devono comunque sapere essere disponibili iPhone 14 Pro a 1199 euro, ed il bellissimo iPhone 14 Pro max, in vendita a 1349 euro. Non mancano le occasioni riservate ai wearable, come Apple Watch Series 8 a partire da 499 euro, ma anche Apple Watch SE da 299 euro e tutti gli accessori più interessanti, le Airpods Pro, le Airpods di svariate generazioni, gli alimentatori USB-C, il Magsafe ed altro ancora. L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato nei negozi fisici, ma non online sul sito.