Il nuovo volantino Esselunga rappresenta un punto saldo a cui tutti gli utenti possono aggrapparsi nel momento in cui dovessero decidere di acquistare la tecnologia presso i vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale. I prezzi sono economici e dal risparmio assicurato, con una serie di ottime occasioni da non perdere assolutamente di vista.

Prima di elencarvele, ci teniamo a ricordare che gli acquisti, parlando di Esselunga, possono essere sempre e soltanto completati nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli utenti si trovano costretti a recarsi personalmente presso gli stessi, per avere comunque la possibilità di mettere le mani sui prodotti, almeno ai prezzi effettivamente indicati nel volantino.

Scoprite quali sono le nuove offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta, disponibili solamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga, occasioni da non perdere attive solo oggi

Pochi giorni a disposizione degli utenti per approfittare dello Speciale Multimediale di Esselunga, la campagna promozionale, che scadrà ufficialmente l’8 Aprile 2023, coinvolge un buon numero di dispositivi di elettronica, capitanati ad esempio dal bellissimo Apple iPhone 14, che oggi ha un costo finale di soli 848 euro.

Tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare uno tra Galaxy A33 a 248 euro, Apple iPhone 11 al prezzo di 498 euro, Motorola Moto G32 a soli 158 euro, Redmi 9A a 98 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro spendendo 178 euro, Galaxy A13 a 138 euro, Xiaomi Redmi Note 11S a 198 euro, oppure anche un buonissimo Galaxy A23, il cui prezzo è di 239 euro, potranno aggiungere solo 1 euro per ricevere in cambio un fitness tracker del valore commerciale di 29 euro.