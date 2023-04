Tesla ha pubblicato il Master Plan Part 3, un documento ufficiale che indica le line guida che l’azienda ha intenzione di seguire per raggiungere i propri obiettivi. In particolare, la casa fondata da Elon Musk vuole sfruttare il proprio know-how nell’industria automotive e nell’elettrificazione per rendere sostenibile la produzione di energia elettrica e il suo immagazzinamento.

Come confermato direttamente da Tesla, il processo di evoluzione e rinnovamento del brand passa anche dal lancio di nuovi modelli totalmente elettrici. La gamma di veicoli attuale andrà ad espandersi ulteriormente per coprire diversi settori e segmenti.

In totale, i nuovi modelli in fase di sviluppo dovrebbero essere tre. L’azienda di Elon Musk presenterà nel corso dei prossimi anni una vettura compatta ed economica, un van e un autobus.

Elon Musk ha grandi piani per Tesla, l’azienda presenterà tanti nuovi modelli di veicoli elettrici per coprire diversi segmenti del mercato

La vettura compatta è nota nel settore con il possibile nome Model 2. La vettura dovrebbe mantenere le caratteristiche della Model 3 ma essere leggermente più piccola e soprattutto più economica. Il fondatore dell’azienda ha più volte indicato il possibile prezzo di lancio di circa 25 mila dollari. La batteria da 53kWh permetterà di garantire una buona autonomia.