Tesla ha annunciato un nuovo importantissimo traguardo per la Gigafactory di Berlino. Lo stabilimento europeo ha raggiunto il record della produzione settimanale di 5.000 auto elettriche. Questa cifra permette di considerare voluminosa la produzione della fabbrica tedesca.

Infatti, per Tesla la produzione di 5.000 vetture la settimana è un traguardo strategico nella realizzazione di un veicolo. A confermare la notizia ci ha pensato la stessa azienda tramite un Tweet celebrativo realizzato appositamente.

Di solito, una nuova Gigafactory impiega circa un anno dall’avvio dei lavori per arrivare a questi livelli. La Gigafactory di Berlino ci ha impiegato un po’ di più se si considera che le attività sono iniziate e fine 2021. Il traguardo era atteso verso la fine del 2022 ma nel frattempo sono subentrare dinamiche globali come la crisi dei chip e i conflitti che hanno destabilizzato il mercato.

Giga Berlin hits 5k builds/week—1 year after delivering the first vehicles to customers pic.twitter.com/PZigSaSci5 — Tesla (@Tesla) March 25, 2023

Tuttavia, Tesla ha raggiunto l’obiettivo nel primo trimestre del 2023. Bisogna considerare che il raggiungimento di questa soglia era ormai imminente. Infatti, l’azienda di Elon Musk ha chiuso il 2022 con una produzione settimanale di 3.000 Model Y. A febbraio 2023 si sono toccate le 4.000 unità a settimana e, appena un mese dopo, le 5.000 unità settimanali.

Se GigaBerlin dovesse riuscire a mantenere questo livello produttivo per tutto l’anno, Tesla potrebbe arrivare a produrre oltre 250.000 veicoli l’anno. Inoltre, i piani dell’azienda per lo stabilimento prevedono l’introduzione di una nuova linea produttiva.

Al momento la fabbrica realizza esclusivamente le Model Y ma presto potrebbe iniziare a produrre anche le Model 3. Purtroppo non ci sono conferme in merito ma, se questa notizia dovesse essere confermata, ci si aspetta il raddoppio della capacità produttiva con 500.000 vetture l’anno in uscita dalla Gigafactory di Berlino.