iOS 17 non arriverà su questi iPhone, l'ELENCO dei modelli esclusi

Uno dei motivi di vanto di Apple è certamente quello di riuscire ad aggiornare il maggior numero di dispositivi in simultanea con ogni major update. Gli utenti che acquistano uno smartphone o un tablet, così come un qualsiasi computer della celebre casa produttrice di Cupertino in California, sanno di poter stare tranquilli per tanti anni. Purtroppo però anche quelli passano ed arriva il momento per qualsiasi smartphone o altro dispositivo di Apple per mancare il prossimo aggiornamento.

Sono arrivate da poco alcune indiscrezioni che riguardano la presunta lista di tutti gli iPhone che saranno pronti al nuovo aggiornamento ad iOS 17. Il nuovo update che porterà agli utenti Apple la nuova versione del sistema operativo, salterà però qualche dispositivo, per buona pace di chi ne è in possesso. Sono arrivata infatti nuove indicazioni da parte dei siti che si occupano di indiscrezioni riguardo alla possibile lista degli smartphone che non riceveranno iOS 17.

IOS 17 non arriverà su alcuni dispositivi famosissimi di Apple: ecco gli iPhone che saranno esclusi

Alcuni siti molto importanti che spesso riportano anticipazioni in merito al mondo di Apple, avrebbero questa volta anticipato informazioni riguardo al prossimo aggiornamento ad iOS 17.

Le fonti indicano che i dispositivi che salteranno il nuovo update potrebbero essere con ampie probabilità iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Di ufficiale al momento non c’è nulla, visto che il nuovo aggiornamento ad iOS 16.4 è arrivato da poco. Ovviamente seguiranno nuove informazioni riguardo ai dispositivi che faranno parte dell’aggiornamento, anche per quanto riguarda il mondo degli iPad.