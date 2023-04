Il supporto software costante di Apple permette a molti device della mela di accedere alle più recenti novità e agli aggiornamenti più interessanti. Il colosso di Cupertino offre ai propri utenti un supporto a lungo termine che è unico nel suo genere.

Anche i device iPhone più datati ricevono i nuovi aggiornamenti iOS e le feature innovative sviluppate. Tuttavia, secondo alcune nuove indiscrezioni, sembra che questa situazione possa presto cambiare.

Un nuovo leak rilasciato da MacRumors suggerisce che iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus non supporteranno il debutto di iOS 17. Si tratta di device lanciati nel corso del 2017, quindi con ben sei anni sulle spalle. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Apple, ma generalmente la fonte della notizia è quasi sempre affidabile in questi casi.

Gli analisti ritengono che Apple sia pronta a mandare in pensione molti iPhone e iPad con il debutto del nuovo update iOS 17 e iPadOS 17

Tuttavia, gli iPhone non saranno gli unici device a non supportare l’update. Apple includerà nell’elenco anche alcuni iPad tra cui la prima generazione di iPad Pro da 12.9 pollici e da 9.7” oltre che la quinta generazione di iPad. Anche in questo caso, tutti i device sono stati lanciati tra il 2015 e il 2017 e non supporteranno iPadOS 17.

Ci aspettiamo che maggiori dettagli in merito a iOS 17 e iPadOS 17 saranno rivelati nel corso della WWDC 2023. La conferenza dedicata agli sviluppatori permetterà di fare chiarezza sia sulle feature introdotte dai due update sia dell’elenco ufficiale dei dispositivi supportati.

Per entrambi i software, gli analisti credono che arriverà il supporto a store di terze parti per la prima volta nella storia di Apple. Inoltre, iOS 17 e iPadOS 17 potrebbero introdurre un nuovo sistema di multitasking più sofisticato per garantire una migliore gestione del lavoro per gli utenti.