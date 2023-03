Vodafone si riprende il pubblico, ecco le due SILVER da 200GB in 5G

Più persone stanno immaginando un proprio ritorno in Vodafone, il gestore più famoso in Europa per quanto riguarda soprattutto la telefonia mobile. Il tutto semplicemente perché l’azienda ha ristabilito alcune offerte del passato, promuovendole con un prezzo nettamente differente, ovviamente in positivo. Stiamo parlando di opportunità di primo livello, le quali vengono destinate solo a coloro che in passato sono state parte di Vodafone. Gli utenti scappati via dunque potrebbero ben presto ricevere una chiamata o un messaggio con una proposta eccezionale, la quale risponde al nome delle due offerte Silver.

Vodafone ha la soluzione per recuperare utenti: sono nate le promo Silver che arrivano a 200 giga in 5G

Dubbi ormai ce ne sono davvero pochi: non c’è più nulla da dire in merito a Vodafone, azienda che si saputa calare nel ruolo. Attualmente serviva infatti decisamente abbassare i prezzi, almeno per recuperare gran parte del pubblico scappato via. Proprio per questo motivo sono state rilasciate due offerte straordinarie come le Silver, le quali hanno prezzi bassissimi e tanti contenuti al loro interno.

Si parte dalla prima, quella che costa di meno e che offre qualcosa in meno rispetto alla seconda. Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e nello spazio europeo, messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore ma soprattutto 150 giga per navigare in Internet usando il 5G di Vodafone. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 €.

L’altra promozione è quella che invece arriva a 200 giga, costando 9,99 € ogni mese per chi rientra.