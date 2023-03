Vodafone RUBA utenti a TIM con le Silver da 200GB in 5G gratis

I gestori stanno dando il loro meglio in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda i prezzi. Vodafone ad esempio è attualmente uno dei gestori più attivi nel recupero dei suoi vecchi clienti, proponendo loro delle offerte che mostrano contenuti molto ampi e prezzi molto bassi.

Ci sarà quindi ancora la solita vecchia battaglia tra i gestori telefonici, i quali tenteranno di rubarsi l’uno con l’altro gli utenti. Non sarà semplice questa volta visto che invece di rientrare, diversi clienti potrebbero scegliere di optare per altre soluzioni ed è proprio per questo che tirare fuori dal cilindro la promozione giusta potrebbe essere di vitale importanza. Effettivamente si tratta di un periodo nel quale è fondamentale fare bene, soprattutto per via del fatto che l’estate si avvicina.

Vodafone dimostra a tutti che è ancora il miglior gestore in assoluto: ecco le migliori offerte che fanno capo alla linea Silver

Quando si tratta di recuperare utenti, Vodafone lo sa fare benissimo, soprattutto se arrivano offerte come quella della linea Silver. Bassano infatti pochi euro per portare a casa delle promozioni straordinarie sotto tutti i punti di vista. La prima delle due riesce ad includere al suo interno 150 giga con rete 5G gratuita per tutti, oltre ad altre caratteristiche. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti ed un prezzo totale di soli 7,99 €.

La seconda offerta che è quella più vantaggiosa dal punto di vista dei contenuti, offre praticamente lo stesso ma con 200 giga in 5G. Il prezzo di 9,99 € al mese.