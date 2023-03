Il problema dei furti d’auto in Italia è in aumento, ma ci sono alcuni modelli che sono particolarmente attaccati dai ladri e richiedono la massima attenzione.

Il settore l’auto ha già subito dei colpi importanti (vedi l’epidemia e il fermo della produzione, oltre al rallentamento dovuto alla scarsità di pezzi durante la guerra, il dominio del mercato dell’usato proprio per l’impossibilità di reperire auto) e anche i furti che si stanno moltiplicando.

Le stime ìufficiali sono davvero interessanti e parlano di numeri che hanno visto un vero e proprio boom nell‘ultimo periodo, con un focus particolare su alcune tipologie di auto. Pertanto, non sorprende che molte persone che devono acquistare un’auto valutino questo articolo per scegliere il modello perfetto.

Il Ministero ha diffuso i dati relativi ai furti d’auto in Italia con particolare attenzione ai modelli che appaiono più vulnerabili. Rispetto al periodo pre-pandemia si è registrato un picco del 4% con un’incidenza in 5 regioni italiane. I furti in generale sono aumentati dal 33 al 47%. Tra i modelli più apprezzati ora ci sono i SUV ma non solo.

Ecco i dati ufficiali

Per lo più auto rubate suddivise per regione: Campania al 33%, Lazio al 24%, Puglia al 21%, Lombardia al 12% e Sicilia al 2%. Queste sono le zone più a rischio. È anche interessante notare come lo schema cambi a seconda del luogo e anche quale sia lo scopo del furto.

Ad esempio, nel nord Italia si rubano i SUV, destinati principalmente alla vendita al mercato europeo, in alternativa, in Puglia, i furti d’auto sono principalmente legati al mercato dei ricambi, nel senso che i modelli più diffusi sono anche i più gettonati.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, i modelli di auto più rubati in Italia sono stati: Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon, Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Ford Focus, Citroen C3, Opel Corsa, Renault Clio, Toyota Yaris.