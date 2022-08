La piaga dei furti d’auto è un problema che affligge in nostro Paese. Sempre più persone si trovano a dover fronteggiare la sparizione del proprio veicolo anche dopo una sosta di appena pochi minuti.

Secondo i dati elaborati da LoJack partendo dai dati del Ministero dell’Interno relativi al 2021, emerge uno scenario piuttosto preoccupante per i poveri cittadini. I furti d’auto in Italia sono in aumento e gli obiettivi dei ladri sono ben precisi.

Andando a guardare i dati, è possibile notare che ci sono alcuni modelli preferiti dai ladri, quindi se possedete una di queste vetture fareste meglio ad aumentare l’attenzione per prevenire futuri problemi.

I furti d’auto sono all’ordine del giorno in Italia e, se possedete una di queste vetture o furgoni, dovete prestate molta attenzione ai ladri

La classifica delle 10 auto più rubate in Italia è composta da:

Fiat Panda Fiato 500 Fiat Punto Lancia Ypsilon Smart Fot Two Coupè Volkswagen Golf Renault Clio Ford Fiesta Opel Corsa Fiat Uno

Oltre alle autovetture, anche i furgoni finiscono nelle mire dei ladri che non esitano a rubarli non appena ne hanno l’opportunità. In questo caso, ecco la classifica dei 5 furgoni più rubati in Italia:

Iveco Daily Fiat Ducato Fiat Doblò Ford Transit Mercedes Sprinter

Purtroppo, le statistiche ci indicano anche un altro fattore da non sottovalutare. La maggior parte delle indagini si conclude senza che l’autovettura o il furgone sottratto venga mai ritrovato. Infatti, solo un mezzo su tre viene ritrovato dalle forze dell’ordine.

Il motivo è presto spiegato, la maggior parte dei furti d’auto non ha come obiettivo in se il veicolo. Le vetture sottratte illegalmente vengono immediatamente smontate e smantellate e ogni componente finisce poi sul mercato nero dei pezzi di ricambio.

Sebbene si tratti di un fenomeno diffuso a livello nazionale, le regioni maggiormente colpite dai furti d’auto sono: