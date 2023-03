L’operatore WindTre ha recentemente deciso di modificare il prezzo di attivazione, nei negozi, della propria offerta denominata Silver 60.

Oltre che per le offerte Di Più Lite 5G, Di Più Full 5G, Di Più Family 5G, Young, Voce e Junior, già riportate nel dettaglio, questa novità sui costi di attivazione in negozio è stata introdotta dunque anche per la gamma Silver 60, che vi ricordo è dedicata a tutti i clienti che hanno passato i 60 anni di età. Scopriamo quindi il nuovo costo di attivazione.

WindTre Silver 60: modificato il costo di attivazione in negozio

Vi ricordiamo prima di tutto, che Silver 60 comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati in 4G e 4.5G, il tutto a 9,99 euro al mese. A partire dal 20 Marzo 2023, per sottoscrivere questa offerta nei punti vendita, è previsto un costo di attivazione pari adesso a 9,99 euro una tantum invece dei precedenti 6.99 euro.

Le attivazioni online invece, non prevedono alcun costo, sono quindi gratuite. Nel sito ufficiale dell’operatore viene proposto, con l’offerta Silver 60, di aggiungere il servizio Più Sicuri Mobile al costo di 0,99 euro al mese con primo mese gratuito, selezionabile infatti durante l’acquisto online dell’offerta.

Si ricorda comunque che da alcuni mesi, le opzioni aggiuntive Più Sicuri Mobile o Più Sicuri Mobile Pro, quest’ultima a 1,99 euro al mese sempre con primo mese gratuito, potrebbero venire preselezionate a tutti i nuovi clienti WindTre che sottoscrivono un’offerta prepagata o Easy Pay. Successivamente, i clienti possono comunque effettuarne la disattivazione. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le offerte attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.