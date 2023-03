Il team di Polyphony Digital è attualmente impegnato nello sviluppo di Gran Turismo 8 ma non sappiamo quanto il titolo uscirà. Nel frattempo gli sviluppatori stanno continuando ad aggiornare GT7 con l’introduzione di nuovi veicoli inediti che arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Nonostante il continuo supporto per simulatore di corse in esclusiva per console Sony, gli utenti continuano a giocare ai precedenti capitoli. In particolare, l’utente Twitter Nenkai ha scoperto un easter egg presente su Gran Turismo 4.

Il gioco del 2004 pubblicato per PlayStation 2 supporta l’utilizzo dei i codici di cheat. Non si tratterebbe di una grande novità se non per il fatto che questi codici sono stati scoperti dopo quasi 20 anni dal lancio.

Gran Turismo 4 nasconde dei segreti che nessuno aveva mai scoperto fino ad ora tra cui il cheat per superare le patenti senza fare una gara

Fino ad ora si è sempre creduto che Gran Turismo 4 non supportasse codici di cheat per sbloccare macchine o patenti. Tuttavia, grazie alle prove di Nenkai è stato possibile scoprire una serie di codici che possono funzionare mentre ci si trova menu del gioco.

Nello specifico, il codice mostrato nel Tweet permette di superare tutte le patenti senza dover vincere neanche una gara. Basterà inserire la giusta sequenza di tasti per ottenere la licenza. Altri codici, invece, permettono di ottenere l’oro in palio negli eventi.

Grazie a queste soluzioni, è possibile risparmiare tantissime ore di gioco e innumerevoli gare. Inoltre, la scoperta di questi cheat potrebbe potenzialmente dare nuova vita ad un titolo con ormai 20 anni sulle spalle ma che rimane una delle pietre miliari della saga.

L’utilizzo di codici cheat è sempre a discrezione del giocatore e dipende dall’approccio che si vuole avere verso il titolo. Molti potrebbero usarli per raggiungere più facilmente certi obiettivi, mentre altri ne disapprovano l’utilizzo. Infatti, le gare più difficili servono al giocatore per affinare la propria tecnica e migliorare le performance in game con una progressione lineare. Ricorrere a trucchetti che permettono di ottenere tutto e subito, sicuramente compromette l’esperienza di gioco.

Inoltre, resta da capire se esistono altri segreti nascosti e non ancora svelati relativi a Gran Turismo 4. Ci potrebbero essere ancora tante soprese da scoprire per rendere ancora più attrattivo un titolo che ha fatto la storia del suo genere.