I giocatori di Gran Turismo 7 saranno felici di scoprire che nel corso delle prossime settimane arriveranno tante novità per il titolo. Ad annunciarlo è proprio Kazunori Yamauchi, creatore della saga di GT oltre che del capitolo in questione.

Attraverso un misterioso Tweet, Yamauchi ha indirettamente confermato che si Gran Turismo 7 arriveranno nuove auto. In particolare, la foto in bianco e nero che accompagna il post mostra le siluette di cinque vetture inedite e misteriose.

Gli appassionati di motorsport non si sono fatti attendere ed è subito partita la caccia a queste cinque auto che arricchiranno ulteriormente il parco veicoli di GT7. L’utente DriveThrough_ ha risposto al Tweet di Yamauchi con cinque foto di veicoli reali che potrebbero rispecchiare le cinque forme mostrate nella foto originale.

Attraverso un Tweet e un’immagine in bianco e nero, Kazunori Yamauchi ha annunciato l’introduzione di cinque vetture inedite su Gran Turismo 7

Le auto indicate dagli esperti si basano sulle forme e le tipologie di vetture. Inoltre, schiarendo la foto, emergono ulteriori dettagli che permettono di scoprire porzioni maggiori di carrozzeria o elementi aerodinamici come un importante alettone posteriore per la vettura in basso a sinistra.

Ecco quindi che le cinque vetture aggiuntive potrebbero essere:

Alphard Elegance 2018

Porsche 904 GTS 1964

Porsche 959 1987

Audi RS5 Turbo DTM 2019

Mazda 3 2019

Ricordiamo che al momento si tratta di supposizioni e l’autore del gioco non ha confermato ufficialmente questa cinquina di veicoli. A giudicare dalle forme, sembrano rispecchiare abbastanza bene quelle mostrate, tuttavia non possiamo esserne certi. Non resta che attendere maggiori informazione che certamente non tarderanno ad arrivare.