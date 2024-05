Sembra che l’ultimo aggiornamento di aprile di Windows 11 presenti ancora grandi problemi relativi a tre specifiche funzionalità. Suddetti problemi sono stati riscontrati anche da Windows Latest che ha evidenziato come ne siano vittime un numero variabile di computer che sono stati aggiornati con l’ultima versione del sistema operativo. Quest’ultima è stata pubblicata nel corso del Patch Tuesday rilasciata lo scorso aprile.

È ormai passato un mese dal rilascio dell’update è dunque improbabile che Microsoft rilasci dei fix diretti per i bug riscontrati. Invece, è probabile che questi verranno inseriti nel prossimo aggiornamento che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con il Patch Tuesday di maggio 2024.

Tre bug ancora presenti sui computer Windows 11

Il primo bug comprende le connessioni VPN di Windows 11. Infatti, sembra che in alcuni casi quest’ultime smetterebbero di funzionare. Il bug è stato confermato da Microsoft, ma probabilmente non coinvolge tutti i computer che hanno effettuato l’aggiornamento. Dopo il rilascio di questo, infatti, molti utenti hanno provato a connettersi alla rete con VPN e sembra funzionare senza problemi. Altri invece riscontrano grandi problemi, tra cui troviamo anche l’impossibilità di collegarsi al web.

Non è l’unico problema riscontrato. Alcuni utenti, ad esempio, non riescono ad installare l’aggiornamento KB5036893 di Windows 11. Secondo le testimonianze riportate sembrerebbe che prima del completamento l’update si ferma riportando una schermata completamente bianca che non riferisce nulla sul malfunzionamento in corso. Suddetto problema sembra risolversi solo disattivando il Wi–Fi, riavviando il computer, per poi ricominciare l’installazione dell’aggiornamento.

Il terzo bug scovato dagli utenti Windows 11 dopo l’update di aprile coinvolge le foto. Infatti, sembra che sia diventato impossibile cambiare la propria immagine del profilo dell’account. Gli utenti che provano a modificarla, infatti, si ritrovano davanti alla presenza di un errore con codice 0x80070520. Quest’ultimo blocca la procedura ed informa gli utenti che l’immagine non può essere salvata. È importante precisare che il bug riguarda solo i profili locali sul computer. Se invece si parla degli account collegati ad uno Microsoft sarà possibile procedere cambiato la propria foto profilo online. In questo modo poi verrà aggiornata anche in locale.