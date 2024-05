CoopVoce, super sconto sulla EVO 30: scende sotto i 6 EURO

Il mese scorso è stato davvero fantastico per chi si recava sul sito di CoopVoce. Era infatti disponibile un’offerta con 300 giga al suo interno, una soluzione davvero unica che non si vede tutti i giorni. Allo stesso tempo ci sono utenti che non hanno bisogno di un quantitativo così grande di giga per la connessione ad Internet ed è per questo che il gestore ha deciso di lanciare una nuova proposta questo mese di maggio.

Il nome da segnare è quello della EVO 30, con CoopVoce che dunque riporta in gioco la serie EVO.

CoopVoce: la nuova promo è ottima per chi vuole spendere poco, ecco la EVO 30

Dopo averla intervallata con la serie EXTRA, ecco che ritorna la gamma di offerte mobili a cui tutti sono abituati e lo fa con un’ottima soluzione mobile. Chi vuole avere un buon numero di giga che riesca ad accontentare le esigenze di un mese, può rifarsi a questa promo. Al suo interno infatti c’è davvero tutto, partendo con minuti senza limiti verso ogni gestore. Si prosegue con 1000 SMS verso tutti e con un quantitativo di 30 giga per navigare in 4G ogni mese. Il prezzo mensile equivale a soli 5,90 € per sempre senza cambiamenti in corso d’opera.

Il costo di attivazione per chi vuole scegliere questa promo è di 10 €, per cui la prima ricarica dovrà essere necessariamente di almeno 16 €. C’è però una piccola promozione: gli utenti che la sottoscrivono non dovranno pagare la scheda SIM. Allo stesso tempo ci sarà bisogno di attendere che arrivi a casa ed è per questo motivo che chi vuole risparmiare tempo può scegliere una soluzione alternativa: la nuova eSIM.

Scegliendo le schede virtuali, gli utenti possono evitare le lunghe tempistiche della classica portabilità. Invece di attendere la scheda fisica, si potrà scaricare direttamente la eSIM di CoopVoce e installarla a bordo del proprio smartphone.