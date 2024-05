TIM, la gamma POWER ha 3 offerte fino a 300 GB in 5G

Con TIM questa volta si può risparmiare e neanche poco. Sono tre le offerte che attirano intorno a loro tanta attenzione, in quanto hanno tanti giga disponibili e soprattutto un regalo una volta sottoscritte. Sono ritornate le Power.

TIM: arrivano le nuove Power con tutto incluso, si arriva fino a 300 giga al mese

TIM anche durante il mese di maggio vuole dominare e vuole assolutamente farlo con le sue offerte più forti. Queste, che ovviamente prendono il nome di Power, sono ancora disponibili per tutti coloro che le vogliono scegliere, anche se con qualche restrizione in merito al gestore di provenienza.

Partendo dalla prima soluzione mobile, il suo nome è Power Special, soluzione che ogni mese costa solo 9,99 €. Fin qui non c’è nulla di strano, in quanto sembra un prezzo in piena linea con i soliti di TIM se non fosse per il fatto che al suo interno ci sono 300 giga in 5G accompagnati da minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS.

Insieme a questa grande opportunità ce ne sono poi anche altre due, le quali fanno sempre capo alla linea Power. La prima si chiama Iron mentre la seconda Supreme Easy.

Partendo dalla prima, gli utenti possono ottenere mensilmente minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS ma soprattutto 150 giga in 4G. La seconda soluzione è uguale per minuti e messaggi ma detiene al suo interno 200 giga in 4G. Il prezzo è nel primo caso di 6,99 € al mese, mentre nel secondo caso di 7,99 € al mese.

Queste tre offerte del gestore italiano sono disponibili solo ed unicamente per chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad, fazioni che stanno dominando nel mondo della telefonia mobile.

Non bisogna ricordare anche un altro aspetto, ovvero il regalo che TIM fa agli utenti che scelgono queste soluzioni mobili: il primo mese, così come il costo di attivazione, è totalmente gratis.