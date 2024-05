Samsung Galaxy A33 è a tutti gli effetti uno smartphone che rientra senza troppi problemi nella fascia medio-bassa della telefonia mobile, è un prodotto che parte con l’offrire accesso ad un buona dotazione in termini di specifiche tecniche generali, riducendo al massimo il livello di spesa da sostenere.

Il prodotto gode di un display da 6,3 pollici di diagonale, un super AMOLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel, 411ppi e refresh rate che raggiunge i 90Hz per una maggiore fluidità generale. Sotto il cofano trova posto il processore Samsung Exynos 1280, un octa-core con frequenza di clock a 2.4Ghz, che viene a sua volta affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G68, ed anche da 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD).

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete avere con il nostro canale Telegram ufficiale, ed anche i codici sconto gratis disponibili in esclusiva assoluta.

Samsung Galaxy A33: occasione incredibile per spendere poco

Uno smartphone di livello al giusto prezzo finale di vendita, Samsung Galaxy A33 viene oggi scontato su Amazon con una riduzione del 47% sul valore iniziale di 374,85 euro. Avete capito bene, tra le varie occasioni da non perdere di vista, potete trovare anche il suddetto modello, che richiederà quindi un investimento di 199 euro, sempre approfittando di una soluzione con garanzia legale di 24 mesi e completamente no brand. Premete questo link per acquistarlo.

Il comparto fotografico è rappresentato da quattro sensori differenti, un principale da 48 megapixel, con apertura F1.8, seguito da un grandangolare da 8 megapixel, che prevede una apertura F2.2, oppure un macro ed un bianco e nero da 5 e 2 megapixel. Tutto permette di registrare tranquillamente in 4K a 30fps, senza andare a sovraccaricare in modo eccessivo la batteria da 5000mAh, che comunque pare essere perfettamente in grado di supportare ogni tipo di sollecitazione, garantendo un buon utilizzo sul medio/lungo termine.