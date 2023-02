Il creatore della serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, ha confermato che un nuovo capitolo è già in fase di sviluppo. Lo sviluppatore non ha rilasciato ulteriori dettagli e quindi non possiamo sapere lo stato dei lavori, tuttavia si tratta di una notizia già di per se molto interessante.

Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, il creatore della serie ha affermato che il gioco ha un tema centrale. Gran Turismo 8, questo il possibile nome del gioco, avrà il difficile compito di migliorare ulteriormente le prestazioni e il realismo offerto dal settimo capitolo.

Come affermato da Kazunori Yamauchi durante una recente intervista, gli sviluppatori di Polyphony Digital hanno cominciato a lavorarci intensamente. L’obiettivo è quello di stupire ancora e offrire un’esperienza di guida senza paragoni.

Gran Turismo 8 si preannuncia un titolo rivoluzionario, in grado di migliorare l’esperienza di simulazione del precedente capitolo

Dal punto di vista di un giocatore alle prime armi, GT7 potrebbe avere tuti gli elementi di un simulatore di guida. Tuttavia, il creatore della serie vuole raggiungere nuovi obiettivi dal punto di vista della simulazione, arrivando a sfruttare appieno gli hardware delle console.

Questa voglia di stupire continuamente viene sottolineata anche dall’arrivo della versione PS VR 2 per Gran Turismo 7. Questa versione dedicata al VR di Sony permetterà di sentirsi esattamente come a bordo dei veicoli, offrendo un’esperienza completamente immersiva e coinvolgente.

Le tempistiche dell’annuncio di Gran Turismo 8 potrebbero sembrare troppo premature. Tuttavia, bisogna considerare che per l’attuale capitolo del titolo simulativo sono stati necessari oltre 260 giorni di lavoro per completare una singola vettura. Emerge chiaramente l’obiettivo di Polyphony Digital di farsi trovare preparata e anticipare lo sviluppo del nuovo titolo che richiederà ancora maggiori dettagli.