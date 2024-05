WhatsApp, aggiornamento e grandi novità per le community

Tra le più grandi implementazioni di WhatsApp negli ultimi anni ci sono svariate novità, ma una delle migliori è sicuramente quella delle Community. L’applicazione di messaggistica istantanea ormai da tempo detiene questa nuova sezione all’interno della quale gli utenti possono curare i propri interessi, coltivando degli hobby e interessandosi a una sorta di comunità in cui si parla di un argomento in generale.

Ci sono adesso delle grandi novità che potrebbero piacere a tutti coloro che frequentano questa particolare sezione di WhatsApp. L’applicazione di messaggistica ha infatti in programma di introdurre ben presto per tutti dei nuovi modi per organizzare le risposte all’interno dei canali ma anche per organizzare gli eventi.

Si tratta di un discorso fondamentale per garantire ai membri di rispondere agli aggiornamenti degli amministratori. Con il nuovo aggiornamento che è arrivato già per tanti utenti, adesso è più facile pianificare un incontro che sia online o fisico. Chiunque infatti è in grado di creare un evento a cui tutti gli altri utenti possono liberamente rispondere, lasciando che il gruppo intero risulti aggiornato su chi potrà esserci e su chi non potrà esserci.

WhatsApp aggiorna le Community, adesso c’è più integrazione tra gli utenti

C’erano molti utenti che tra i feedback avevano lasciato alcune indicazioni di questo genere e che finalmente sono stati accontentati. WhatsApp ha finalmente introdotto un nuovo aggiornamento per le sue Community, rispettando le volontà dei suoi clienti.

Adesso infatti sono state introdotte le risposte agli annunci di gruppo, cosicché gli amministratori possano dare ascolto ai propri utenti. In questo modo i gruppi verranno resi il luogo perfetto per essere sempre aggiornati rapidamente e nel modo più intuitivo possibile in merito a tutto quello che accade all’interno di ogni Community.

Le risposte verranno raggruppate e ridotte ad icona così da poter vedere quello che hanno detto tutti in quello stesso contesto. Le notifiche saranno chiaramente disattivate.