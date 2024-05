Sistemi di accumulo e batterie: in calo i costi ma salgono le previsioni

Lo sviluppo della tecnologia di accumulo dell’energia ha avuto un impatto significativo sulla produzione energetica nel mondo. Questa ha inevitabilmente aperto una porta diretta verso un futuro più sostenibile e decentralizzato (o almeno si spera). Le batterie hanno svolto un ruolo determinante in questo ambito, ma non per le ragioni a cui forse pensate. Il loro prezzo in declino è stato uno degli eventi chiave nel percorso verso la decarbonizzazione dell’economia.

Negli anni, almeno negli ultimi, c’è stata una rapida diminuzione dei costi unitari delle batterie. La causa può essere affibbiata, almeno in parte, dai significativi incrementi dell’efficienza della produzione su larga scala e della ricerca di nuove tecnologie sempre più sviluppate. Tale riduzione di prezzo è il risultato anche di un complesso di fattori che si sono combinati in un’unica direzione, come la crescita esponenziale della capacità produttiva lungo l’intera catena del valore e i significativi passi in avanti nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. A questo si aggiunge poi l’utilizzo di sistemi “cell-to-pack” e di materiali più economici che hanno avuto un ruolo definitivo.

Le tendenze future e presenti delle batterie

La dinamica nella riduzione dei prezzi ha avuto effetti significativi sulla direzione delle pressioni produttive dello sviluppo energetico più sostenibile. Intanto, l’accumulo dell’energia è stato riconosciuto come un alleato cruciale dei percorsi della decarbonizzazione, riducendo l’impatto della intermittenza dei flussi di energia solare e eolica sulla produzione energetica. Integrando batterie con pannelli solari, ad esempio, rende più ovvio come renderli redditizi ed efficaci, garantendo un’offerta di energia continua e affidabile.

Un’altra tendenza chiaramente riconoscibile è l’aumento dell’utilizzo di batterie al litio ferrophosphate a scapito delle tradizionali agli Ioni di litio, alla quale accomunando un prezzo inferiore, anche con una maggiore sicurezza e stabilità. Questa transizione verso materiali più abbondanti ed economici ha anche contribuito significativamente alla riduzione dei costi, rendendo l’energia immagazzinata più conveniente ed efficiente.

Per quanto riguarda le prospettive future, l’impatto delle batterie sarà immenso. Le previsioni dell’Agenzia internazionale dell’energia offrono una crescita significativa della capacità mondiale di accumulo di energia a partire dal 2030, cresciuta sei volte rispetto ai livelli attuali. La domanda in crescita sarà soddisfatta in gran parte dalle batterie, che costituiranno fino al 90% della capacità di accumulo, insieme ai sistemi di accumulo di energia a pompa e alle centrali elettriche.