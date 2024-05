Oppo A79 è uno smartphone che appartiene alla fascia media della telefonia mobile, un dispositivo completo che riesce a spingere i consumatori all’acquisto, mettendo ogni giorno a disposizione tantissime opportunità dal risparmio praticamente assicurato. Il prezzo attuale disponibile su Amazon rappresenta a tutti gli effetti un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il prodotto ha un display da 6,72 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ (è un IPS LCD), e sopratutto un refresh rate a 90Hz. Il processore, octa-core, riesce a garantire discrete prestazioni generali, con appoggiandosi a sua volta su 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che sono espandibili fino a 1TB, tramite l’ausilio di una microSD). La certificazione IPX4 ne garantisce la protezione contro gli agenti atmosferici, così da non avere timore di utilizzarlo nella maggior parte delle occasioni.

Oppo A79: un prezzo davvero ridicolo solo oggi

Con Oppo A79 potete raggiungere un livello di risparmio ben superiore al normale, infatti il suo prezzo più basso raggiunto negli ultimi tempi si aggira attorno ai 224,90 euro, ed a tutti gli effetti gli utenti possono approfittare di una riduzione dell’11% ulteriore a tale cifra, fino ad arrivare così a poter spendere solamente 199,99 euro per il suo acquisto finale. Lo potete comprare a questo indirizzo.

Tra le varie cose da ricordare inseriamo, prima di tutto la garanzia di 24 mesi che va a coprire gli eventuali difetti di fabbrica che gli utenti si ritrovano a riscontrare in fase di utilizzo (attenzione però, non parliamo di danni causati dal consumatore). In aggiunta a ciò, il prodotto viene commercializzato no brand, ciò sta a significare che tutti gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico (così sarà possibile riceverli in anticipo).