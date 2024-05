HTC dopo una lunga assenza dal mercato E tornata a far parlare di sé presentando un nuovo dispositivo dalle fattezze di un tablet, stiamo parlando di A101 Plus Edition, modello successivo a quello presentato nel 2022 che presenta uno stile ragionevolmente attuale basato su cornici in antro troppo spesse e uniformi su tutti e quattro I lati del display con angoli arrotondati è un modulo fotografico posteriore con due sensori e uno anteriore, il tutto fregiato da un pannello IPS da 11“.

Per quanto riguarda il resto della dotazione hardware a bordo è presente un processore Unisoc T606, CPU di fascia medio-bassa che è curiosamente leggermente meno prestante rispetto al processore montato sul modello precedente del tablet, una scelta che lascia abbastanza esterrefatti e che forse è legata a una migliore ottimizzazione software di questo dispositivo che consente dunque di non avere troppe pretese dal lato hardware.

Per quanto riguarda le fotocamere dunque, sul retro troviamo una principale da 13 megapixel e una ausiliaria non meglio specificata per quale funzione da circa due megapixel, probabilmente necessarie per effetti di profondità o macro, la fotocamera frontale è invece da otto megapixel.

Per quanto riguarda invece il mercato di vendita di questo nuovo tablet di HTC, quest’ultimo è disponibile in Russia al prezzo di 16.000 rubli, che ha il cambio attuale corrispondono a circa 162 €, non sappiamo ancora se arriverà anche dalle nostre parti, solo il tempo ci darà tale risposta, non c’è motivo per non aspettarcelo ma allo stesso tempo viceversa.

Specifiche tecniche