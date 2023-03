Il lancio di Resident Evil 4 Remake è stato accolto con entusiasmo dai giocatori e dagli addetti ai lavori. Le recensioni estremamente positive trovano risalto anche dai giocatori felici di tornare a vestire i panni di Leon S. Kennedy.

Tuttavia, non tutti gli utenti sembrano contenti della propria esperienza di gioco con Resident Evil 4 Remake. Infatti, chi sta affrontando l’avventura su PC sta riscontrando alcuni problemi di prestazione nonostante configurazioni hardware di alto livello.

Stando ai forum online, i giocatori PC su Steam si stanno lamentando dell’uso del DRM Denuvo. Il sistema di protezione contro la pirateria sta causando problemi e rallentamenti su PC che, secondo i requisiti consigliati di sistema, non dovrebbero avere problemi a far girare il gioco.

Molti utenti PC stanno riscontrando alcune problematiche e bug con Resident Evil 4 Remake che inficiano pesantemente l’esperienza di gioco

Nei commenti dei fan infuriati si legge che: “La demo ha funzionato benissimo con le giuste impostazioni, nessun problema. Tuttavia, la versione completa ha problemi di prestazioni, causati da Denuvo, come sempre“. Come emerso dal commento di un altro giocatore: “Denuvo colpisce ancora una volta, non riesco nemmeno ad avviare il gioco, ho giocato alla demo senza problemi ma non posso giocare alla versione completa!“.

Non è la prima volta che il controverso DRM causa problemi ai giocatori. L’obiettivo principale di Denuvo è quello di impedire, per quanto possibile, di piratare il titolo. Tuttavia, le impostazioni aggressive del DRM si rivelano controproducenti anche per chi ha regolarmente acquistato il titolo e vorrebbe giocarci in tranquillità.

Capcom non sembra aver imparato dai capitolo precedenti. Infatti ricordiamo che con Resident Evil 2 Remake alla fine decise di rimuovere il DRM per via delle proteste dei giocatori. Con Resident Evil Village, invece, la situazione è stata perfino peggiore. Il DRM Denuvo non ha impedito al gioco di essere craccato e, per di più, comprometteva le performance per gli utenti che avevano acquistato legittimamente il titolo. In questo caso, la versione piratata del gioco funzionava meglio proprio perché priva della protezione.

Per fortuna, i problemi del Remake di Resident Evil 4 non sembrano essere altrettanto gravi o diffusi come lo erano con Village. Tuttavia, con l’aumentare della base di utenza, potrebbero aumentare le lamentele riguardo improvvisi cali di performance o impossibilità ad avviare il titolo per motivi ignori.