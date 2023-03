Vivo X Flip, il nuovo smartphone pieghevole è stato avvistato su Geekbench

Il settore degli smartphone pieghevoli è in costante crescita e tantissimi produttori si stanno affacciando in questo mercato. Recentemente, OPPO ha presento il Find N2 Flip, il nuovo foldable dell’azienda. In queste ore, invece, sono apparsi i primi riferimenti reali al Vivo X Flip.

Il device realizzato da Vivo è stato avvistato su Geekbench. Il passaggio sulla piattaforma di benchmark permette di scoprire alcune delle sue specifiche principali. Infatti, il debutto di questo device è ormai imminente e dovrebbe essere lanciato in Cina ad aprile.

Stando a quanto emerso su Geekbench, il device è caratterizzato dal numero di modello V2256A. Dal punto di vista hardware, spicca la presenza del System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Il debutto ufficiale di Vivo X Flip è sempre più vicino e il nuovo smartphone pieghevole potrebbe arrivare già ad aprile in Cina

Questa soluzione include un chipset octa-core con una frequenza di base di 1,80 GHz e una GPU Adreno 730. La scheda madre è caratterizzata dal nome in codice “taro” e permette di ospitare 12 GB di memoria RAM. Il sistema operativo è basato su Android 13.

La pattaforma Geekbench ha registrato anche le performance di Vivo X Flip e il nuovo foldable ha ottenuto 1680 punti nel test single-core e 4267 punti in quello multi-core. Si tratta di risultati in linea con gli smartphone di fascia alta che utilizzano lo stesso processore, come il Samsung Galaxy S23.

Al momento non si hanno molte certezze sulla dotazione hardware di Vivo X Flip e per questo dobbiamo affidarci alle indiscrezioni. I leaker indicano che il device sarà caratterizzato da due schermi. Il display primario sarà pieghevole mentre il display secondario sarà posto sul retro. Inoltre, il dispositivo supporterà la ricarica rapida e avrà ben quattro quattro fotocamere con un lettore di impronte digitali integrato sotto il display.

Attualmente il produttore non ha ancora confermato ufficialmente alcuna informazione riguardo al Vivo X Flip. Non resta che attendere maggiori dettagli che ci aspettiamo saranno resi pubblici all’avvicinarsi della data di lancio.