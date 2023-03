OPPO Find X6, svelati ulteriori dettagli sui nuovi smartphone top di gamma

OPPO si sta preparando a svelare la famiglia Find X6, composta dalle varianti standard e Pro. I device faranno il proprio debutto in Cina entro la fine del mese. In attesa di avere maggiori dettagli sulla presentazione ufficiale, uno dei due flagship è stato avvistato su Geekbench.

Stando a quanto emerso sulla piattaforma, OPPO Find X6 Pro è elencato con il numero di modello PGEM10 sul database di Geekbench. Si menziona il nome in codice della scheda madre “kalama”, che corrisponde ad un System-on-Chip molto particolare.

Infatti, si tratta dello Snapdragon 8 Gen 2, la soluzione di punta di Qualcomm. Il processore comprende otto core in totale, con tre core che operano a 2,02 GHz, quattro core a 2,80 GHz e un core principale a 3,19 GHz per garantire la massima potenza. La scheda tecnica, inoltre, rivela che ci saranno 16 GB di RAM integrata.

Non è chiaro se al lancio sarà disponibile esclusivamente un unico modello con questo taglio di memoria RAM o se ci saranno più varianti. Secondo il database del benchmark, lo smartphone verrà fornito con il sistema operativo Android 13 preinstallato.

L’OPPO Find X6 Pro ha ottenuto un punteggio di 1.468 punti nel test in single-core e di 4.903 punti nel test in multi-core. Si tratta di risultati in linea con gli altri modelli dotati del SoC top di gamma di Qualcomm.

Stando ad ulteriori leak, sembra che il device sarà caratterizzato da uno schermo AMOLED E6 da 6,8 pollici con una risoluzione 2K, refresh rate di 120Hz e colori a 10 bit. Si prevede che il pannello offrirà una luminosità massima di 2.500 nit grazie alla tecnologia auto-sviluppata del marchio.

OPPO dovrebbe anche lanciare il Find X6 Pro anche nella versione Dimensity. Il modello è apparso su TENAA all’inizio di questo mese rivelando che potrebbe essere supportato da una batteria da 4.880mAh. Si prevede che la variante possa essere spinta da un SoC Dimensity 9200 abbinato a RAM LPDDR5x e archiviazione UFS 4.0.

Non resta che attendere maggiori dettagli in merito al device che certamente non tarderanno ad arrivare.