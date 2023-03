Huawei, svelata data di lancio e alcune caratteristiche dei P60 e P60 Pro

Huawei ha annunciato che nel corso dei prossimi giorni terrà una conferenza che sarà incentrata sul lancio dei nuovi prodotti flagship. Sebbene il produttore cinese non abbia ancora confermato ufficialmente quali saranno i device in arrivo, possiamo immaginare si tratterà della famiglia P60 e dello smartphone pieghevole Mate X3.

Stando alle indiscrezioni trapelate in queste ore, l’evento è fissato per il 14 marzo. Ecco quindi che c’è molta attesa proprio su questi nuovi device. In particolare, il device top di gamma di riferimento della famiglia sarà Huawei P60 Pro. I disegni tecnici trapelati sembrano confermare le caratteristiche emerse nelle scorse settimane. Inoltre, sembra confermata anche la presenza di una soluzione presa in prestito da Apple.

Huawei, infatti doterà il device di un notch allungato. Per questo ha sviluppato una propria versione della Dynamic Island vista su iPhone 14 Pro. Al fine di gestire questa feature, i device potranno contare anche sulla nuova versione del sistema operativo HarmonyOS 3.1. Questa soluzione, inoltre, conferma che Huawei P60 Pro sarà dotato di una doppia fotocamera frontale o della sensoristica per il riconoscimento facciale 3D.

Huawei si sta preparando al debutto dei nuovi flagship e la famiglia P60 sarà tra i protagonisti del nuovo evento di lancio

Il device sarà caratterizzato anche da bordi curvi sui lati sinistro e destro dello schermo, simili a quelli del recente Honor Magic5. Lo smartphone avrà uno schermo OLED, realizzato da BOE, da 6,6 pollici con risoluzione 2K e sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen 2, con una combinazione di memoria RAM di tipologia LPDDR5X mentre la memoria interna sarà UFS4.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il P60 Pro potrà contare sulla tecnologia XMAGE 2.0 per la gestione delle tre fotocamere posteriore. Il sensore primario sarà un Sony IMX888 da 50MP a cui si affianca un sensore grandangolare estremo Sony IMX858 da 50MP e un teleobiettivo con un sensore OV64B Omnivision da 64MP con zoom ottico 3,5x.

Il dispositivo avrà una batteria integrata da 5000mAh che supporta la ricarica rapida cablata da 100W e quella wireless da 50W. Si prevede inoltre che la versione Pro includa una ToF e altre configurazioni nell’area della fotocamera frontale per raggiungere un riconoscimento facciale ad alta sicurezza.

Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire tutte le novità di Huawei in arrivo.