Xiaomi 13 Ultra, si sta preparando al debutto del nuovo flagship

Xiaomi ha presentato il mese scorso, durante il MWC 2023, i nuovi flagship destinati al mercato globale. Dopo un periodo di esclusiva per il mercato cinese, gli smartphone della serie Xiaomi 13 sono ufficialmente disponibili per tutti.

La versione base e Pro, però, verranno presto affiancati da un nuovo dispositivo. Il device in questione dovrebbe essere Xiaomi 13 Ultra, successore del 12S Ultra presentato lo scorso anno e limitato esclusivamente al mercato cinese. L’ultimo dispositivo caratterizzato dal suffisso Ultra disponibile per il mercato globale è stato il Mi 11 Ultra nel 2021.

Secondo il noto Ice Universe, il Xiaomi 13 Ultra arriverà in tutto il mondo. Il leaker, inoltre, ha aggiunto che lo stesso non avverrà per OPPO Find X6 Pro. Inoltre la conferma di questa testi arriva anche da Snoppy Tech. Nel Tweet pubblicato dal leaker, si legge che il debutto ormai è vicino.

Xiaomi 13 Ultra sarà il flagship di riferimento del brand e arriverà nelle prossime settimane, scopriamo quali saranno i punti di forza del device

Xiaomi 13 Ultra == May 2023 https://t.co/rzoxVzBy28 — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 10, 2023

Le indiscrezioni indicano che Xiaomi 13 Ultra potrebbe debuttare a maggio 2023. Tuttavia, rimane da vedere se il dispositivo verrà lanciato prima in Cina e solo in un secondo momento nei mercati globali.

Alcuni dettagli del flagship cinese sono comparsi in passato sul web. Il dispositivo è stato avvistato in una live leak il mese scorso, rivelando leggere modifiche di design. Stando ai nuovi dettagli emersi, il modulo fotocamera sarà circolare ed ospiterà quattro sensori, inclusa una lente a periscopio. Inoltre, il comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con Leica, lasciando intendere una qualità superiore.

Un ulteriore dettaglio emerso riguarda il pannello posteriore di Xiaomi 13 Ultra che avrà una finitura in eco pelle. Inoltre, la cover posteriore sarà rialzata, quindi l’isola della fotocamera non sporgerà come per i modelli precedenti.