OnePlus offre aggiornamenti Android a lungo termine per i propri utenti

OnePlus ha da poco intrapreso una nuova politica riguardo gli aggiornamenti dei propri device. Gli smartphone saranno supportati a lungo termine, garantendo agli utenti la possibilità di ricevere i major update Android per un periodo di tempo prolungato.

Ma non è tutto, tra gli aggiornamenti sono inclusi anche quelli di sicurezza. Questo significa che le patch rilasciate direttamente da Google continueranno ad arrivare sui device per molti anni. In questo modo gli utenti potranno contare su device sempre aggiornati e protetti.

Il supporto a lungo termine offerta da OnePlus si conferma ottimo, tanto da diventare quello più esteso attualmente sul mercato. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, i nuovi device top di gamma potranno contare su 4 major update Android e su 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus sta rivoluzionando il mercato degli smartphone con gli aggiornamenti Android, il brand supporterà i propri device per molto più tempo rispetto ai competitor

Leggermente diversa è la situazione per i device medio di gamma. Il produttore assicurerà 3 major update Android e 4 anni di patch di sicurezza. Si tratta comunque di un supporto ottimo che permette di allungare di molto la vita operativa di uno smartphone.

Inoltre, gli utenti potranno ricevere nuove feature che altrimenti sarebbero state precluse. Questo vale sia per le novità introdotte dalle versioni aggiornate del sistema del robottino verde, sia per le funzionalità create appositamente dal produttore.

Li Jie, presidente di OnePlus China, ha espresso la sua gratitudine ai propri utenti per il loro sostegno e riconoscimento. Ha anche affermato che questa decisione di fornire update per lunghi periodi di tempo non è facile per l’azienda, in quanto comporta un enorme investimento in ricerca e sviluppo. Le stime iniziali indicano più di 100 milioni di yuan, pari ad oltre 13 milioni di euro di investimento.