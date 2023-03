Hyundai Kona, la nuova generazione è pronta a stupire con tante tecnologia a bordo

Come mostrato da Hyundai nel video di lancio, per lo sviluppo della nuova Kona il brand è partito dalla versione elettrica. Si tratta di una scelta coerentemente con la strategia di accelerare il processo di elettrificazione della gamma di veicoli coreani. Infatti, entro il 2023 arriveranno ben 11 nuovi veicoli elettrici.

Hyundai Kona, arriva la nuova generazione del SUV B che introduce un aumento delle dimensioni e delle soluzioni pensate per il comfort degli utenti

Il presidente e CEO di Hyundai Motor Company, Jaehoon Chang, ha dichiarato che la rivoluzione dei veicoli elettrici non è una semplice tendenza del momento, ma un punto di svolta per la società e il settore automobilistico. Il brand spera di accelerare la transizione verso una mobilità pulita e di compiere progressi per l’umanità attraverso l’implementazione di soluzioni di mobilità eco-compatibili come i loro EV.

La nuova Kona è pensata per unire praticità, design e tecnologia in un unico veicolo. Grazie ad un design robusto e dinamico può esprime al meglio il proprio carattere ma, al tempo stesso, affrontare tutte le sfide giornaliere della strada.

Gli utenti più smart apprezzeranno il doppio schermo panoramico da 12,3 pollici, la Digital Key 2 Touch, gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) e il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Grazie alla nuova batteria, la Nuova KONA Electric permette di raggiungere i 490 km di autonomia stimati nel ciclo WLTP.