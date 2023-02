Hyundai ha presentato la nuova i10, la city-car di riferimento nel segmento A. Grazie ad un design rinnovato e una particolare attenzione sulle novità tecnologiche, il modello punta a diventare ancora più competitivo nella sua categoria.

Il produttore coreano ha voluto portare sulla nuova i10 elementi di comfort e tecnologie che solitamente contraddistinguono solo i segmenti di fascia superiori. Inoltre, le novità e gli aggiornamenti riguardano anche la versione N Line, ispirata ai modelli N ad alte prestazioni di Hyundai.

La rinnovata Hyundai i10 cambia sia fuori che dentro. Arrivano due nuove colorazioni aggiuntive chiamate Lumen Grey (un grigio chiaro e brillante con finitura perlata) e Meta Blue (blu con riflessi violacei e finitura perlata) con la possibilità di vare anche il tetto nero a contrasto.

La fanaleria anteriore integra le nuove luci diurne anteriori a LED (DRL) che presentano un design a nido d’ape. Passando ai gruppi ottici posteriori a LED, la firma luminosa crea una forma ad “H” sulla linea orizzontale del portellone. Sono nuovi anche i cerchi in lega da 15 pollici che presentano un design rivoluzionato.

Passando agli interni, la nuova i10 può vantare luci d’atmosfera blu all’anteriore e l’aggiunta del nuovo pacchetto cromatico Purple Package. Questa soluzione permette di richiedere i sedili in tessuto tartan con linee verticali viola con richiami dello stesso colore nelle cuciture e nelle bocchette dell’aria.

Passando alla Hyundai i10 N Line, i richiami al motorsport sono chiari. Il paraurti sportivo, le finiture dedicate e dettagli personalizzati in rosso conferiscono alla vettura un’aspetto aggressivo. Basta guardare gli schienali dei sedili in tessuto con una tripla linea rossa o i cerchi in lega da 16 pollici, per restarne affascinati.

La strumentazione di bordo è caratterizzata da un alto livello tecnologico per la categoria, con un display LCD da 4,2 pollici di serie nel quadro strumenti e porte USB C sia all’anteriore che al posteriore per la ricarica. Non manca anche il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G che offre anche aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA). Non mancano il caricatore wireless e il sistema di infotainment Audio Video Navigation (AVN) da 8 pollici con servizi telematici Bluelink e connettività Apple CarPlay e Android Auto, entrambi in modalità wireless.

Per quanto riguarda la sicurezza, sono presenti tutti gli ADAS legati alla tecnologia Hyundai Smart Sense. Il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) è stato migliorato per includere il rilevamento di pedoni e ciclisti e garantire la massima sicurezza su strada. Con il sistema Lane Following Assist (LFA) l’auto rimarrà sempre nella propria corsia di marcia.

La produzione della nuova i10 è previsto a partire da aprile 2023 presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia. Nel corso delle prossime settimane verranno comunicati maggiori dettagli riguardo i prezzi e le disponibilità.