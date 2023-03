Hyundai IONIQ 6 ottiene il prestigioso riconoscimento “Berlina dell’anno” ai GQ Car Awards 2023

Hyundai è orgogliosa di annunciare che il suo modello IONIQ 6 è stato premiato con il titolo di “Saloon of the Year” (Berlina dell’anno) ai GQ Car Awards 2023 in collaborazione con Michelin. British GQ ha scelto di premiare solo modelli elettrificati, dimostrando la propria attenzione verso le tendenze dell’industria automobilistica e la sostenibilità ambientale.

La giuria, composta da esperti del settore, ha cercato modelli che fossero “stimolanti, con integrità e capaci di emozionare”. Hyundai IONIQ 6 è stata la scelta vincente nella categoria “Berlina dell’anno”, grazie al suo design esclusivo Streamliner che ha colpito particolarmente i giudici.

British GQ ha sottolineato che l‘ambizioso team di progettazione di Hyundai sta vivendo un momento incredibile. Lo dimostra appunto la IONIQ 6 che continua la straordinaria corsa del brand a livello internazionale. Una ulteriore dimostrazione dell’approccio vincente del brand lo si può vedere con TUCSON. La vettura è risultata il SUV più venduto in Europa nel 2022.

Ritornando alla IONIQ 6, la berlina “Streamliner” a quattro porte è ispirata alla tarda esplorazione dell’Art Déco con la ricerca dell’efficienza funzionale. Lo stile unico nel suo genere permette di creare un’architettura distintiva e audace con un tocco futuristico, high-tech e puramente elettrico.

Dal punto di vista tecnico, la vettura elettrica di Hyundai si basa sulla piattaforma proprietaria Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Si tratta della stessa soluzione utilizzata per IONIQ 5, vettura che ha ottenuto il riconoscimento World Car of the Year 2022.

La IONIQ 6 è disponibile con una gamma di motori e pacchi batteria in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. La configurazione top di gamma AWD produce una potenza combinata di 239 kW, pari a circa 320 cavalli, con 605 Nm di coppia. La spinta generata permette alla vettura di passare da 0 km/h a 100 km/h in 5,1 secondi.

Inoltre, la berlina elettrica di Hyundai è altamente efficiente, con un consumo medio combinato di soli 13.9 kWh/100km nel ciclo WLTP. Questo significa che è in grado di raggiungere un’autonomia WLTP di 614km. Infine, il brand coreano non ha tralasciato l’aspetto delle sicurezza, tanto che la vettura è stata premiata da Euro NCAP come “Best in Class” nella categoria “Large Family Car”.

SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Global Design Center, ha dichiarato: “A nome del team Global Design di Hyundai, vorrei ringraziare British GQ per aver insignito IONIQ 6 del premio ‘Saloon of the Year’. Il nostro intento è quello di entrare in contatto con i clienti a livello emotivo e con il design di IONIQ 6 abbiamo creato qualcosa di davvero unico. L’audace stile aerodinamico combina un forte fascino emotivo con l’efficienza aerodinamica, contribuendo a offrire un’autonomia eccezionale. All’interno, abbiamo deciso di creare uno studio personale che offra uno spazio consapevole e una calma funzionalità che, crediamo, elevi il design dei veicoli elettrici”.