Sono passati quasi venti anni da quando Hyundai TUCSON è arrivato per la prima volta in Europa. Da allora, il mercato dei SUV è diventato sempre più importante per l’area europea ed internazionale e la notorietà della vettura coreana è aumentata esponenzialmente.

Ecco quindi che non sorprende scoprire che Hyundai TUCSON, nel corso del 2022, è stato il SUV di segmento C più venduto in Europa. A rivelarlo sono i dati di JATO Dynamics, società globale di business intelligence nel settore automotive.

Con 150.803 unità immatricolate, il mercato ha premiato il brand coreano. Nonostante un calo generale delle vendite di vetture, TUCSON ha registrato un incremento dell’1% rispetto al 2021. Il motivo è da ricercare nella continua evoluzione dei propri modelli da parte di Hyundai. La quarta generazione di TUCSON è caratterizzata da un design innovativo e da elementi di sicurezza che conferiscono al SUV un valore di categoria superiore.

Hyundai TUCSON è il SUV compatto preferito dagli Italiani e dagli Europei grazie ai suoi elementi unici come design e sicurezza

In generale, è possibile affermare che questa nuova generazione ha alzato l’asticella per il mercato dei SUV introducendo migliorie in ambito sicurezza per garantire la massima tranquillità su strada. L’organizzazione indipendente di valutazione dei veicoli European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) ha assegnato al modello un punteggio di cinque stelle, il massimo per l’ambito della sicurezza.

Come dichiarato da Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe: “Dopo un altro anno di solidi risultati di vendita in Europa, TUCSON ha fatto un ulteriore passo avanti raggiungendo la vetta nel competitivo segmento dei C-SUV”. Il presidente ha continuato affermando: “Grazie al suo design accattivante e alle sue caratteristiche tecnologiche incentrate sul cliente, il successo di TUCSON dimostra il nostro impegno a fornire ai clienti europei prodotti di alta qualità che soddisfino diverse esigenze e stili di vita e che possano anche superare le loro aspettative”.

Un ulteriore vantaggio per i consumatori è la vasta gamma di motorizzazioni disponibili. Le opzioni mild hybrid a benzina e diesel a 48 volt si affiancano ai modelli full hybrid e plug-in hybrid. Hyundai TUCSON offre la più ampia gamma di propulsori elettrificati nel segmento dei SUV compatti. Inoltre, non bisogna dimenticare la versione N Line unisce che conferisce ancora più sportività al SUV.