Truffe banche, fate attenzione a questi inganni

Le truffe bancarie sono ormai all’ordine del giorno. Ogni giorno, migliaia di italiani denunciano alle autorità la sottrazione di ingenti somme di denaro dai propri conti bancari. Solo nel 2022 sono stati segnalati alla Polizia Postale circa 15.508 casi, il 3% in più rispetto all’anno precedente. Si tratta quindi di un fenomeno in aumento.

Come avvengono le truffe online?

Uno dei più comuni attacchi alla sicurezza online è l’ormai famoso fenomeno del phishing. Il phishing è una truffa online in cui gli aggressori cercano di ottenere informazioni personali e finanziarie dei destinatari attraverso la creazione di messaggi o siti web fraudolenti che sembrano provenire da fonti affidabili, come banche, INPS, o altri servizi simili. Lo scopo è quello di entrare in possesso di informazioni utili che siano in grado di aiutare ad ottenere l’accesso a conti bancari o postali con il fine di sottrarre del denaro.

Il phishing può avvenire con differenti modalità. Esistono, infatti, phishing via email, via SMS, oppure tramite social media e siti web.

Come proteggersi dalle truffe

Per proteggersi dalle truffe online e in particolare dal phishing, è importante seguire alcune precauzioni: