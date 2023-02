Nuova truffa ai danni dei possessori di PostePay. Sta arrivando un nuovo sms phishing che sta cercando di ingannare migliaia di utenti.

Utilizzare la tecnologia per accedere al proprio conto attira l’attenzione di molti criminali informatici. Gli utenti, soprattutto quelli che non hanno dimestichezza con il web, possono facilmente cadere in trappole ben congegnate da parte di chi spera di fare soldi ingannando gli altri. Da quando la carta PostePay è utilizzata da molte persone, è diventata lo strumento che i truffatori utilizzano di più.

Il contenuto di questi messaggi tenta di intimidire il destinatario affinché inserisca dati e informazioni personali. Questi SMS ripetono quasi integralmente i messaggi originali della banca o dell’istituto di riferimento in modo tale da convincere l’utente della richiesta.

Ecco l’SMS truffa che sta terrorizzando gli utenti

L’ultimo sms truffa analizzato invita a verificare alcuni dati personali al fine di riattivare il proprio conto. Quindi chiede di aggiornare i dati accedendo a un link che è simile al portale ufficiale di PostePay, ma fasullo.

Anche se firmata da PostePay, l’e-mail è falsa e ha lo scopo di ingannare gli utenti. Per proteggerti da questo messaggio di phishing, così come da molti altri che potrebbero arrivare, ricorda che i tuoi dati personali non devono essere divulgati su internet a meno che tu non sia già all’interno della tua app o sito web di riferimento. Official Page Bank, Poste Italiane o qualsiasi altro istituto non chiederanno mai l’invio di dati sensibili tramite SMS o siti esterni che non conosci.