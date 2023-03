Android 15, scopriamo a quale dolce sarà associato il nuovo sistema operativo di Google

Il prossimo major update del sistema del robottino verde che arriverà nel 2024 prenderà il nome ufficiale di Android 15. Tuttavia, la tradizione di Google vuole che ogni versione abbia anche un nome in codice interno da utilizzare in fase di sviluppo.

Questo sistema di riconoscimento si basa sull’utilizzo delle lettere dell’alfabeto utilizzate in modo progressivo. Ogni anno si passa alla lettera successiva e, per rendere ancora più speciale il tutto, si associa il nome di un dolce che inizia per quella lettera.

Sebbene questa associazione non sia più ufficialmente utilizzata per contraddistinguere le versioni di Android, gli ingegneri di Google la utilizzano ancora per i test interni. Ecco quindi che, nonostante si stia ancora aspettando l’arrivo di Android 14, i lavori sulla versione 15 sono già in corso.

Nonostante Android 14 debba ancora arrivare, Google sta già lavorando su Android 15 e possiamo anche scoprire qual è il nome in codice del sistema

Secondo alcune informazioni riportate da Mishaal Rahman e TeamB58, è già possibile scoprire il nome in codice della prossima versione del sistema operativo mobile. Guardando ad alcuni cambiamenti nel codice di Android Trade Federation è emerso il nome in codice “Vanilla Ice Cream“.

Si tratta di una fonte attendibile che si basa anche sulla corretta sequenza alfabetica che per il 2024 dovrebbe arrivare proprio alla lettera “V”. In attesa di scoprire cosa ci riserverà Android 15, gli utenti di Mountain View stanno aspettando con ansia il debutto di Android 14 e delle nuove feature in arrivo.

Di seguito riportiamo tutti i nomi che hanno contraddistinto il sistema del robottino verde in tutti questi anni: