Gli smartphone foldable stanno diventando sempre più diffusi e quindi anche il software deve evolvere per adattarsi alle esigenze degli utenti in possesso di questi device. Ecco quindi che Google ha lanciato una nuova interfaccia per Gmail ottimizzata per i device pieghevoli.

La nuova interfaccia presenta un layout a 2 pannelli per sfruttare l’ampio display dei device come il Samsung Galaxy Z Fold 4. Nella metà sinistra appare la casella di posta elettronica mentre l’email attualmente selezionata ed aperta compare nella metà destra.

Attraverso questo nuovo aggiornamento di Gmail, Google punta a rendere più facile il multitasking e a facilitare la navigazione nella casella di posta elettronica. Infatti, sarà possibile avere sempre tutto sotto controllo, dedicando il giusto spazio all’email attualmente in fase di lettura o scrittura senza però tralasciare tutti gli altri messaggi.

La nuova interfaccia di Google per Gmail, Meet e Chat semplifica la multitasking sui grandi schermi dei dispositivi pieghevoli.

Con la nuova interfaccia dedicata ai foldable, la barra di ricerca si trova nella parte alta e il pulsante Componi è visibile sul pannello sinistro. La barra inferiore, invece, si estende per tutto lo schermo.

I lavori di affinamento dell’interfaccia parte di Google, però, non riguardano solo Gmail. Il colosso di Mountain View ha modificato anche Meet e Chat. In questo modo, sarà possibile utilizzare il proprio smartphone pieghevole al meglio, senza dover regolare le dimensioni delle finestre.

Ricordiamo che Google ha anche lanciato un nuovo sistema operativo ottimizzato per questi device, Android 12L. Si tratta di una conferma dell’attenzione posta dall’azienda verso questo settore in forte crescita.