Xiaomi ha presentato la nuova MIUI 14 durante un evento dedicato che si è tenuto lo scorso 11 dicembre. Durante il keynote, l’azienda ha mostrato tutte le novità software che arriveranno sugli smartphone i tablet realizzati da Xiaomi, Mi, Redmi e POCO.

I primi dispositivi a poter contare sulle feature inedite della MIUI 14 sono stati Xiaomi 13 e 13 Pro, i due flagship del produttore. Tuttavia, il brand ha confermato che nelle settimane immediatamente successive all’evento sarebbe partito il roll-out globale per aggiornare i device più recenti.

Come confermato direttamente dall’account Twitter di Xiaomi Italia, quel momento è arrivato anche per il nostro Paese. Anche i dispositivi Italiani riceveranno presto la MIUI 14.

L’interfaccia proprietaria di Xiaomi, la MIUI 14, sta finalmente arrivando anche in Italia e porterà con se Android 13 e tante feature inedite

Da 12 anni, MIUI si impegna a promuovere il progresso del settore e ad approfondire la collaborazione tra software e hardware da nuove prospettive. Grazie per il vostro continuo supporto!

MIUI 14 sta finalmente arrivando. #MIUI14 #Xiaomi pic.twitter.com/X1yV0IajqD — Xiaomi Italia (@xiaomiItalia) February 20, 2023

Tra le novità più importanti legate a questo major update c’è sicuramente il supporto ad Android 13. Questo cambiamento permette una maggiore reattività del sistema per migliorare l’usabilità generale.

Inoltre, Xiaomi ha lavorato per rendere il sistema sempre più snello e quindi reattivo e versatile. Non mancano modifiche estetiche per adattarsi a tutti gli stili e tipologie di utenti, oltre che nuove gesture per comandare il sistema con un solo tocco.

Per quanto riguarda i device certamente supportati, possiamo basarci su quelli che attualmente stanno provando una versione beta del sistema operativo. A partire di primi mesi del 2023, l’aggiornamento alla versione stabile di MIUI 14 interesserà:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro (con SoC Dimensity)

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi MIX FOLD 2

Redmi K50

Redmi K50G

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

POCO F4 GT

Per quanto riguarda i tablet di Xiaomi e Redmi, l’update alla MIUI 14 sembra previsto a partire da aprile 2023 su: