Gli utenti che utilizzano il Pixel 7 di Google sono rimasti spiazzati nell’apprendere che il proprio device non supporta gli ultimi standard 5G più recenti. Si tratta di un problema che, di fatto, rende impossibile sfruttare appieno la nuova tecnologia di comunicazione e godere della maggiore velocità della rete.

Ricordiamo che lo standard 5G è sviluppato da 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Questa organizzazione è responsabile della definizione degli standard di connettività mobile. Tutte le novità introdotte vengono rese disponibili sotto forma di “release” e attualmente la versione più recente è la Release 17 annunciata nel giugno del 2022.

Con i Pixel 7, Google si è fermata alla vecchia Release 15 della 3GPP. Questa versione risale a giugno del 2018, quindi ormai è piuttosto datata. Inoltre, altri produttori hanno già provveduto ad aggiornare i propri device alle nuove specifiche, anche dal punto di vista hardware.

Google non ha ancora aggiornato i Pixel 7 per renderli compatibili con le ultime tecnologia 5G, ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi

Qualcomm ha rilasciato i modem Snapdragon X65 nel 2021 e il modem X70 lo scorso anno per adeguarsi alle novità. Secondo il chipmaker, la Release 16 include una “serie di miglioramenti ai componenti principali del sistema 5G, tra cui copertura, capacità, latenza, alimentazione, mobilità, affidabilità, facilità di distribuzione e altro ancora“.

Tuttavia, non sembra tutto perduto per i Pixel 7 e la compatibilità con il 5G. Infatti, stando ad alcune recenti indiscrezioni, Google potrebbe aggiornare gli standard supporto con l’introduzione di Android 14 sui propri device. In questo modo, il flagship di Big G sarebbe in pari con i propri competitor anche sotto questo punto di vista.

Al momento la notizia non è ancora confermata, ma sembra ormai certo che Google introdurrà il supporto alla Release 16 della 3GPP con Android U (Android 14). Infatti, i device utilizzano il SoC Tensor G3 che monta lo stesso modem del SoC Exynos 5300 di Samsung. Il produttore coreano ha confermato il supporto completo alla Release 16, quindi ormai è solo questione di tempo.