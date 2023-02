Con l’arrivo della famiglia iPhone 14, Apple ha introdotto la Dynamic Island. Questa soluzione permette di gestire l’area del notch in maniera evoluta, adattandola a seconda delle esigenze del sistema. Gli utenti si sono dimostrati molto interessati a questa feature tanto che Huawei sta lavorando per introdurla sui propri dispositivi.

Sui nuovi device appartenenti alla linea Nova 11, Huawei utilizzerà una soluzione simile proprio alla Dynamic Island di Apple. Grazie a questa scelta, la zona del notch non sarà più invasiva ma permetterà di ottimizzare lo spazio sullo schermo e mostrare notifiche in maniera intelligente.

Il motivo di questo cambiamento è legato anche al diverso posizionamento della fotocamera sulla famiglia Nova 11. Il colosso cinese ha spostato la posizione della fotocamera frontale nella parte centrale del display dalla parte sinistra dove erano di solito.

La serie Nova 11 sarà la prima generazione di device Huawei a poter contare su una Dynamic Island simile a quella usata da Apple sugli iPhone 14

Le nuove fotocamere utilizzate da Huawei apparteranno al sistema XMAGE e forse richiedono maggiore spazio rispetto alla precedente generazione. Attraverso la Dynamic Island in pieno stile Apple è possibile offrire una feature richiesta dagli utenti e mascherare in parte in notch.

Al momento non è chiaro il funzionamento della feature realizzata da Huawei né se arriverà su altri modelli. Tuttavia, possiamo immaginare che la gestione della versione proprietaria della Dynamic Island sarà integrata nella nuova versione di HarmonyOS. Questo permetterà a tutti i nuovi device del produttore cinese di poterne usufruire trattandosi di una soluzione software.